Paestum: venerdì concerto in area archeologica

- Venerdì 3 agosto nell'area archeologica di Paestum, nella magica atmosfera dei templi illuminati, quarto appuntamento della rassegna Heraia – Musica ai templi, che prevede concerti ogni venerdì fino al 24 agosto. Lo spettacolo, il cui titolo gioca con i nomi delle due formazioni musicali, Incanto Quartet e Venere Ensemble, nasce da una duratura e armoniosa collaborazione tra il quartetto di soprani Rossella Ruini, Laura Celletti, Francesca Romana Tiddi e Claudia Coticelli, e il quartetto strumentale composto da Claudia Agostini (pianoforte), Zita Mucsi (violino), Marta Cosaro (viola) e Rossella Zampiron (violoncello). Il concerto, sviluppato sulla poliedricità delle otto musiciste sul palco, percorre un viaggio sentimentale, una narrazione del cuore, partendo da note pagine del repertorio classico, comuni alla provenienza di entrambi gli ensemble (ad esempio Carmen, Traviata, Les Contes d'Hoffman), per arrivare ai classici della canzone partenopea (come I' te vurria vasà, Funiculì Funiculà, O sole mio), al repertorio italiano famoso nel mondo (Con te partirò, Nel blu dipinto di blu), passando attraverso celeberrimi temi di colonne sonore (Amarcord, Nuovo cinema paradiso tra gli altri) e rivisitazioni di successi internazionali (Careless Whisper, Woman in love). Musica del cuore, resa in modo originale, a tratti morbido a tratti passionale, dall'intreccio vocale di quattro soprani eclettici e dal tessuto strumentale raffinato di archi e pianoforte. Una celebrazione dell'universalità della musica e dell'incanto della bellezza femminile.(Ren)