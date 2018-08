Campania: avviato esame attuazione disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti

- Il Consiglio Regionale della Campania, presieduto dal vice presidente vicario Tommaso Casillo, ha incardinato e avviato l’esame della proposta di legge “Modifiche e integrazioni alla L.R. 26 maggio 2016 n. 14 “Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti”. La proposta di legge è stata introdotta all’esame dell’Aula dal presidente della Commissione Regionale Ambiente, Gennaro Oliviero. I punti cardine vertono su: riciclo, imballaggi, rifiuti da batterie/componenti elettriche ed elettroniche e, discariche. Si istituiscono maggiori tutele per la collettività, andando a incidere sulle garanzie finanziarie e la relativa polizza fideiussoria in favore del Presidente della Regione Campania, in caso di danni all’Ambiente, per l’attività svolta negli impianti. Tali garanzie assicurative possono essere concesse unicamente da compagnie iscritte all’IVASS (Istituto Vigilanza Assicurazioni, presso la Banca d’Italia). Inoltre, entro sessanta giorni la Giunta regionale approverà un Regolamento per meglio graduare i requisiti che dovranno obbligatoriamente possedere le imprese di settore. Si porranno limiti precisi per quegli Enti Locali sprovvisti di strumenti urbanistici programmatori (una fattispecie abbastanza diffusa in Regione Campania). (segue) (Ren)