Napoli: Ulleto (Orgoglio Campano), sono stata aggredita in aula senza motivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Mi sono prodigata in tutti gli incontri avuti durante le commissioni per la risoluzione del problema e della questione Bros – ha dichiarato la consigliera Anna Ulleto, visibilmente scossa - “perciò questo genere di scontri non portano a niente di buono. Sono stata aggredita senza motivo, solo perché alcuni facinorosi hanno deciso di occupare il palazzo del consiglio comunale. Mi dispiace, forse più di tutto, che qualche mio collega abbia in qualche modo avallato questa occupazione”. Anna Ulleto, consigliera del gruppo misto al Comune di Napoli, quest’oggi è stata aggredita dai Bros che hanno occupato via Verdi, sede del consiglio comunale. La consigliera, da sempre solidale con i Bros e vicina alle relative iniziative che promuovono, è stata strattonata ed aggredita verbalmente tra le stanze del consiglio comunale, sotto gli occhi di consiglieri.(Ren)