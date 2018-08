Ischia: Di Scala (FI), ancora schiaffi a 5 stelle

- “Ancora una volta i rappresentanti del Movimento Cinque Stelle ignorano le problematiche dell’isola d’Ischia. Non basta l’aver escluso l’isola d’Ischia e il suo terremoto dal decreto varato per il Centro Italia, ma in Consiglio Regionale, la mia proposta per la costituzione dell’Ufficio di Coordinamento strategico regionale per l’Isola di Ischia non è stata discussa perché gli onorevoli cinque stelle “dovevano giocare” con gli orologi”. Lo ha detto la Consigliera regionale campana di Forza Italia Maria Grazia Di Scala, presidente della Commissione Sburocratizzazione del Consiglio regionale Campano. “Secondo i colleghi della minoranza pentastellata – ha aggiunto l’esponente di Forza Italia - non avremmo dovuto sforare, forse di qualche minuto, i tempi previsti dalla convocazione d’Aula. Se De Luca ci ignora e non ci garantisce servizi e dignità istituzionale, i rappresentanti del governo, gli eletti insieme con Di Maio e il Ministro per il Sud Barbara Lezzi guardano al minuto e al secondo ostacolando, non tanto l’iniziativa politica di un rappresentante della minoranza, ma di uno strumento utile per l’intera collettività dell’isola d’Ischia”. (segue) (Ren)