Ischia: Di Scala (FI), ancora schiaffi a 5 stelle (2)

- “Poco importa se il collega Gennaro Saiello abbia o meno controfirmato per accettazione l’ordine del giorno: il senso di responsabilità istituzionale e il rispetto che si deve avere per i cittadini che ci hanno votato o si hanno o, altrimenti, non c’è SRL o comitato centrale che possa diffonderlo. La mia proposta era chiara: ci sono oltre 187 milioni di euro che aspettano di essere investiti sul territorio e serve un coordinamento integrato di tutte le attività in programma per l’isola. Oggi abbiamo assistito al peggiore uso del regolamento consiliare. E questi dovrebbero essere quelli del cambiamento”, ha proseguito Di Scala. “Vengano ad Ischia, tra i terremotati di Casamicciola e di Lacco Ameno, dagli imprenditori del turismo, dai pubblici amministratori e raccontassero perché non hanno voluto discutere di questo delicato argomento”, ha sottolineato Di Scala. “Invece vengono ad Ischia solo per bagni e passerelle!”. (Ren)