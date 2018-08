De Magistris: Migliore (Pd), primo passo ascoltare davvero il territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se il Pd deve ricominciare dalle fondamenta, il primo passo da fare è ascoltare davvero il territorio". Lo ha dichiarato il deputato Gennaro Migliore. "Le aperture di Orlando e di Cuperlo verso de Magistris sono intempestive e non tengono in nessun conto dell'opinione dei circoli cittadini. Penso che Napoli e la sua Amministrazione debbano essere di nuovo al centro dell'attenzione del Pd nazionale, senza avere un atteggiamento superficiale e politicista. La condizione in cui versano i servizi pubblici locali, le aziende legate al Comune, il tema della sicurezza dei quartieri non ci fanno esprimere un giudizio positivo su de Magistris sindaco”. “È necessario partire da qui, perché distinguere tra il sindaco (su cui c'è un giudizio negativo generalizzato) ed il politico (che raccoglie giudizi diversificati) significa cadere nella trappola propagandistica del sindaco che non vuole confrontarsi sulla situazione drammatica della città" ha concluso l'onorevole Gennaro Migliore del Partito Democratico.(Ren)