Campania: Ciarambino-Saiello (M5S), De Luca sempre più debole, impone la fiducia (2)

- "Una storia che si ripete a distanza di quasi un ventennio, quando siti provvisori di stoccaggio sono diventati depositi per le ecoballe che ancora oggi giacciono su tutto il territorio regionale. Di fronte al tentativo di far approvare questa follia, come Movimento 5 Stelle siamo stati costretti a richiamare il regolamento e chiedere la chiusura della seduta in quanto il tempo previsto per i lavori era abbondantemente scaduto. Contro questo progetto scellerato continueremo a batterci dentro e fuori il palazzo del Consiglio, per spiegare ai campani a quali rischi andremo incontro se il governatore della loro regione continuerà a portare avanti idee che non hanno nulla a che fare con la tutela dell'ambiente e la salvaguardia della salute di tutti". (Ren)