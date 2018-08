Rifiuti: Muscarà-Viglione (M5S) nostre proposte tese a migliorare la legge

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Hanno trovato il nome gentile di 'stazioni ecologiche a servizio degli stir', ma di fatto si tratta null'altro che di siti di stoccaggio che rischiano di diventare l'ennesimo deposito incontrollato di rifiuti che da sito temporaneo finisce per diventare permanente. Un sistema che replica esattamente quanto visto all'epoca della grande emergenza rifiuti e a causa del quale oggi ci ritroviamo una regione cosparsa di ecoballe. Più volte fino ad oggi abbiamo ribadito la necessità di attuare le linee guida per la tariffazione puntuale in modo da intervenire sulla riduzione a monte dei rifiuti, proprio per non arrivare a quella sovrapproduzione di rifiuti alla quale oggi si risponde in maniera miope con nuovi siti di stoccaggio. Per non parlare della possibilità, prevista in questa stessa legge, di andare in deroga agli strumenti urbanistici nazionali per la costruzione degli impianti, esponendo la Regione Campania al rischio di un'ennesima impugnativa da parte del Governo. Nella sostanza, una modifica che intende migliorare l'attuale legge sui rifiuti, qualora dovesse incappare nell'alt del Consiglio dei Ministri rischia di diventare un blocco ulteriore alla revisione del ciclo dei rifiuti". Così i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, Vincenzo Viglione e Maria Muscarà, nel corso della discussione in aula sulle modifiche alla legge sui rifiuti. (segue) (Ren)