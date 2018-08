Rifiuti: Muscarà-Viglione (M5S) nostre proposte tese a migliorare la legge (2)

- "Le uniche misure che contribuiscono al miglioramento di questa legge – hanno sottolineato Viglione e Muscarà - sono quelle proposte dal Movimento 5 Stelle. Misure che escludono l'anaerobico, così come escludono la possibilità di gestire fanghi di depurazione e stoccaggio di terreni provenienti da siti contaminati nella aree di pregio naturalistico. Nello stesso tempo, le nostre proposte prevedono un programma annuale di controlli sugli impianti, una convenzione con i vigili del fuoco finalizzata a intensificare i controlli antincendio, un catasto georeferenziato degli impianti e l'aggiornamento del piano regionale per la tutela della qualità dell'aria rispetto al quale, nella legge di stabilità 2016, fu approvato un nostro emendamento per istituire un fondo per dotare i comuni di apposite centraline a cui non era stato dato ancora alcun seguito. Se ci fossero stati un maggiore ascolto da parte della giunta e della maggioranza e delle politiche tese alla riduzione del rifiuto, molto probabilmente non ci troveremo nelle condizioni di dover prevedere siti di stoccaggio per tamponare l'insorgere di una nuova emergenza". (Ren)