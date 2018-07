Musei: da settembre on air “Radio Capodimonte”, programma quotidiano su attività culturali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono particolarmente orgoglioso di Radio Capodimonte, un progetto realizzato con l'Università Suor Orsola Benincasa e la Campania Music Commission. Gli studenti del master in radiofonia hanno ideato un format accattivante con tante notizie su mostre ed eventi per scoprire tutto quello che si può fare e vedere al Museo e Real Bosco di Capodimonte, un sito culturale ormai davvero multidisciplinare. Vi invito ad ascoltare le 12 puntate in onda da settembre, sono certo che vi piaceranno” afferma Sylvain Bellenger direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte. “L’Università Suor Orsola Benincasa è orgogliosa di dare vita con il Museo di Capodimonte e con l’associazione Campania Music Commission a un format inedito, Radio Capodimonte, frutto del lavoro degli allievi del Master in Radiofonia, che hanno lavorato questa primavera alla realizzazione di un’identità sonora che fosse in grado di tradurre mediaticamente e di rappresentare un’istituzione prestigiosa come Il Bosco e Museo di Capodimonte. E’ una delle molte occasioni in cui l’Università Suor Orsola Benincasa realizza una filiera compiuta tra il nostro modo di fare formazione e il mondo del lavoro” afferma il rettore del Suor Orsola Benincasa, prof. Lucio d'Alessandro. “L'associazione Campania Music Commission persegue la sua missione di valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale della Campania attraverso la musica assegnando la borsa di studio agli studenti del Master in radiofonia dell'Università Suor Orsola Benincasa per poter realizzare una radio per Capodimonte fatta da giovani professionisti” conclude l'avv. Ferdinando Tozzi Presidente Campania Music Commission. (Ren)