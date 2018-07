Professioni: Domenico De Crescenzo è il nuovo presidente del Cup Campania

- Sarà intitolata all'avvocato Maurizio De Tilla, scomparso lo scorso inverno, la nuova Consulta unitaria interprofessionale di Napoli e Campania. Presidente è stato eletto Domenico De Crescenzo, 54 anni, che presiede gli spedizionieri doganali. Vicepresidenti sono Salvatore Velotto (presidente dei tecnologi-alimentari) e Ottavio Lucarelli (presidente dei giornalisti). Il commercialista Riccardo Izzo è il segretario-tesoriere. La Consulta, che rappresenta centomila professionisti della Campania, è stata rifondata con la stesura di un nuovo Statuto ed intitolata a Maurizio De Tilla che per molti anni e fino alla scomparsa ha guidato il precedente comitato campano ottenendo prestigiosi risultati per tutte le professioni. "Non mi aspettavo - ha dichiarato il presidente De Crescenzo - di poter ricoprire una carica così prestigiosa che è stata per anni del grande maestro Maurizio de Tilla. Ringrazio tutti i colleghi presidenti che mi hanno dato questa enorme opportunità e spero di esserne all'altezza. Non bisogna avere la presunzione di poter fare tutto da soli e mi metterò da subito al lavoro per creare una grande squadra con commissioni ad hoc e sfruttando in pieno la professionalità di tutti i colleghi con deleghe mirate. Solo in questo modo il Cup potrà crescere ed essere al fianco di tutti gli Ordini". (Ren)