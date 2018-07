Campania: avviato esame attuazione disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti (2)

- In questi Comuni, è difficile appellarsi a un qualche argine amministrativo - relativamente alla grandezza della struttura - quando viene richiesto e autorizzato un impianto che tratti, anche solo parzialmente, rifiuti speciali. Nella costituzione degli ATO sarà possibile individuare un Direttore Generale, ricorrendo a elenchi predisposti dalla Giunta, successivi agli avvisi di bando. Nel comma 6 si inserisce nel Piano d’ambito anche la possibilità di prevedere la realizzazione di stazioni ecologiche di stoccaggio a servizio degli STIR, per garantire l’ordinato flusso del ciclo dei rifiuti a valle del trattamento effettuato. Si destineranno risorse regionali a Enti d’Ambito e Comuni competenti, per istituire servizi di prevenzione e vigilanza, in vista del contrasto al fenomeno dell’abbandono incontrollato dei rifiuti sul demanio regionale, oltre che nei siti già utilizzati per lo stoccaggio, utilizzando personale proveniente dai Consorzi Unici di Bacino. Si predispone la figura del commissario ad acta, individuando i pieni poteri di cui dispone, finanche modifiche statutarie funzionale al superamento di qualsivoglia ‘impasse’. Introdotta, inoltre, la bonifica e la riqualificazione ambientale dei siti pubblici e destinati ad uso pubblico, compromessi dall’abbandono incontrollato di rifiuti, oltre che i siti già oggetto di stoccaggio. Cambiano le caratteristiche nell’individuare gli Enti tenuti all’attuazione del Piano Straordinario: tutti i Comuni campani, con popolazione al di sopra i 10.000 abitanti che non abbiano differenziata al 65%; i Comuni con popolazione non superiore ai 10.000, ma che in forma associata raggiungano almeno 15.000 abitanti, con differenziata inferiore al 65%; comuni con discariche pubbliche dismesse. Le bonifiche e le riqualificazione ambientale sono demandate agli Enti Locali in base al loro territorio. (Ren)