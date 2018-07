Rifiuti: Verdi, si acceleri sugli impianti di biocompostaggio

- "Bisogna accelerare nella realizzazione degli impianti di compostaggio perché il rischio concreto è che si torni in piena emergenza per la raccolta dei rifiuti e che i clan e chi vuole discariche e inceneritori a Napoli e Giugliano tornino alla carica". A lanciare l'allarme i Verdi, con il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli e il portavoce regionale Vincenzo Peretti, ribandendo che "la costruzione degli impianti di biocompostaggio vanno realizzati in piena sintonia con le popolazioni e le Istituzioni locali, ma è chiaro che non può esserci un confronto con quanti dicono 'No' a priori". "Chi lo fa in buona fede perché è preoccupato per un inesistente inquinamento va informato perché evidentemente non sa che gli impianti di compostaggio non emettono fumi e polveri pericolosi, mentre con chi, per ragioni politiche o interessi personali, si oppone a priori agli impianti di biocompostaggio non bisogna continuare a perdere tempo" hanno aggiunto i Verdi ricordando che "grazie all'accordo politico e programmatico stretto con il presidente De Luca siamo riusciti a togliere dal piano dei rifiuti gli inceneritori e le discariche, puntando sulla raccolta differenziata ma ora bisogna chiudere il cerchio anche per ridurre la tassa che paghiamo tutti noi su cui gravano i costi per portare i nostri rifiuti negli impianti di biocompostagggio in giro per l'Italia o addirittura all'estero".(Ren)