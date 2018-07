Rifiuti: Verdi, incendi cumuli a Quartieri spagnoli

- "A volte le immagini riescono, più di mille parole, a descrivere le sensazioni che si provano e le due foto che abbiamo deciso di pubblicare sui social ne sono la prova perché dimostrano quanto danno facciano coloro che abbandonano i rifiuti per strada e quelli che li incendiano". Lo hanno detto i Verdi, con il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli e il consigliere della Seconda Municipalità, Salvatore Iodice, che hanno pubblicato due foto. Nella prima si vede un cumulo di rifiuti di vario genere, abbandonati da incivili in via Concezione a Montecalvario, a ridosso della scuola Giovanni Paisiello, in modo da rendere inaccessibili il marciapiedi e difficile la circolazione di auto e moto; nella seconda si vedono quegli stessi rifiuti bruciati con un rogo che ha distrutto anche due auto che erano parcheggiate lì. "Queste due foto mostrano l'inciviltà e lo spirito delinquenziale di chi abbandona rifiuti di ogni tipo per strada e di quelli che quei rifiuti li bruciano creando inquinamento e pericoli perché incendiare due auto in pieno centro abitato, nei vicoli dei Quartieri spagnoli, dove non è facile arrivare con i soccorsi, significa mettere a rischio la vita di decine di persone" hanno aggiunto i Verdi per i quali "le forze dell'ordine non dovrebbero sottovalutare episodi come questo e dovrebbero invece lavorare per identificare i responsabili che andrebbero poi indagati e processati per tentata strage perché chi incendia rifiuti di vario genere e addirittura due auto, in pieno centro abitato, mette in conto la possibilità di uccidere decine di persone".(Ren)