Governo: dal Cdm nessuna impugnazione di 23 leggi di Regioni e Province Autonome (2)

- La legge della Regione Toscana n. 26 del 30/05/2018, recante "Esercizio dell'attività di acquacoltura in mare. Modifiche alla l.r. 66/2005". La legge della Regione Toscana n. 27 del 30/05/2018, recante "Prevenzione della ludopatia. Modifiche alla l.r. 57/2013". La legge della Regione Toscana n. 28 del 08/06/2018, recante "Agenzia regionale toscana per l’impiego (ARTI). Modifiche alla l.r. 32/2002. Disposizioni di riordino del mercato del lavoro". La legge della Regione Sardegna n. 17 del 12/06/2018, recante "Disposizioni urgenti in materia di continuità territoriale marittima tra la Sardegna e la Corsica". La legge della Regione Sardegna n. 18 del 12/06/2018, recante "Contributi per il trasporto delle persone con disabilità. Modifica alla legge regionale n. 1 del 2018". La legge della Regione Sardegna n. 19 del 12/06/2018, recante "Misure in favore dei lavoratori ex SAREMAR". La legge della Regione Puglia n. 19 dell' 11/06/2018, recante "Variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018–2020, approvato con legge regionale 29 dicembre 2017, n. 68 (Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018 - 2020)". La legge della Regione Puglia n. 20 dell’ 11/06/2018, recante "Variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018–2020 approvato con legge regionale 29 dicembre 2017, n. 68 (Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020) e modifica alla legge regionale 3 febbraio 2017, n. 1 (Norme straordinarie in materia di consorzi di bonifica commissariati. La legge della Regione Puglia n. 21 dell' 11/06/2018, recante "Modifica all'articolo 61 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2018))". La legge della Regione Puglia n. 23 dell' 11/06/2018, recante "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 5 febbraio 2013, n. 4 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della soppressa Opera nazionale combattenti)". La legge della Regione Puglia n. 24 dell' 11/06/2018, recante "Interventi per la promozione del turismo culturale sul territorio regionale in occasione dell’evento 'Matera capitale europea della cultura 2019'". (Com)