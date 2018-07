Regionali: Gruppo Caldoro, campagna elettorale De Luca come film muto

- "De Luca per la sua prossima campagna elettorale 'non parlero' delle cose che faremo ma di quelle che abbiamo fatto'. Ottimo, sara' un film muto". Cosi' il Gruppo Caldoro Presidente, guidato da Massimo Grimaldi, ha commentato su Twitter l'idea annunciata da De Luca sulla prossima campagna elettorale per le regionali.(Ren)