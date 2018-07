Sanità: Cirielli e Iannone (FdI), dal caso Coscioni alle morti in corsia tutti i disastri campani

- Si è tenuta questa mattina alle 10,30 nella sede di Fratelli di Italia a Salerno (ex fondazione An), in via Roma 28, la conferenza stampa per illustrare nel dettaglio la proposta, a firma del deputato salernitano Edmondo Cirielli, per l'istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sulla sanità campana. I parlamentari salernitani, Edmondo Cirielli, Questore della Camera dei Deputati, e Antonio Iannone, senatore di Fdi, hanno spiegato i punti salienti del dossier sulla malasanità campana negli anni della gestione del presidente della Regione Vincenzo De Luca. Si parte da una dato: nel 2017, il rapporto Osservasalute colloca la Campania al primo posto tra le Regioni per mortalità nella malasanità. "Un primato negativo che è facilmente percepibile constatando disservizi e tragedie che si verificano periodicamente nelle corsie degli ospedali campani", ha spiegato Cirielli. "E' inaccettabile - ha tuonato Cirielli - che negli ospedali campani si possa morire ancora per un banale intervento di appendicite" Cirielli ha poi citato alcuni episodi su cui intende fare luce attraverso la commissione a cui sono affidati compiti propri dell'Autorità giudiziaria: la rimozione del direttore generale Direttore generale dell'Azienda ospedaliera 'Ruggi' di Salerno Nicola Cantone, l'inchiesta che coinvolge Enrico Coscioni, consigliere alla Sanità del presidente della Regione Vincenzo De Luca, sotto processo per tentata concussione". (segue) (Ren)