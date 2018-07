Napoli: Marciano (Pd), politicamente forte aver convocato segreteria nazionale Pd a Scampia

- "Per costruire un'alternativa credibile alle forze che governano il Paese, serve qualsiasi sforzo necessario per ricollocare il Pd pienamente lì dove vivono i bisogni, le paure e le speranze dei cittadini. Abbiamo bisogno di nuova legittimazione popolare e questo passa sopratutto attraverso una rilettura profonda del nostro progetto, dei suoi protagonisti, del nostro linguaggio, della nostra agenda politica. Per questo è politicamente forte aver convocato la segreteria nazionale a Scampia. Dai quartieri più popolari e periferici, dove più forte è stata la nostra insufficienza, bisogna provare a ripartire con tanta fatica ed umiltà". E' quanto ha affermato il consigliere regionale e questore alle finanze del Consiglio regionale della Campania, Antonio Marciano.(Ren)