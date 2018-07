Napoli: riqualificazione urbanistica tra via Galileo Ferraris e via Gianturco

- Nell’ambito dei lavori di Riqualificazione urbanistica e ambientale di via Galileo Ferraris è prevista la realizzazione di importanti opere fognarie nell’area all’incrocio tra via Ferraris e via Gianturco. Per avviare le suddette lavorazioni è necessario procedere alla cantierizzazione dell’area all’incrocio antistante la Ex - Manifattura Tabacchi. Il 20 luglio è stata emessa l’ordinanza dirigenziale per l’istituzione di un dispositivo di traffico temporaneo. Il dispositivo prevede una circolazione “a rotatoria” attraverso la modifica dei sensi di marcia, l’istituzione di sensi unici e divieti di fermata lungo le strade interessate. Il nuovo dispositivo andrà in vigore a partire da mercoledì 1° agosto e terminerà il 15 novembre.(Ren)