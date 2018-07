Carceri: Ronghi (Sud Protagonista), delocalizzare Poggioreale in area periferica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono trascorsi due anni da quando l'ex ministro della Giustizia Andrea Orlando, annunciò di voler alienare San Vittore, Regina Coeli e Poggioreale 'affinchè scontare la pena non sia, come invece, molto spesso, è attualmente, una punizione aggiuntiva per via del sovraffollamento e delle strutture irrimediabilmente antiche. Una tortura più che una rieducazione, soprattutto quando fa troppo caldo o fa troppo freddo e una piccola cella deve ospitare più detenuti di quanti ce ne potrebbero stare". Da allora, su queste strutture carcerarie – sulle quali, da tempo, abbiamo lanciato il nostro grido di allarme, e, particolarmente, su Poggioreale, è calato di nuovo il silenzio ed il buio, sfociati, di recente, nell'ennesimo suicido nell'istituto penitenziario di Napoli che somiglia, sempre più, ad un 'mostro' che uccide. Va ancora riconosciuto il ruolo importante della Polizia Penitenziaria perché se e vero che in questo primo semestre ci sono stati ben 24 suicidi nelle carceri italiane, è altrettanto vero che ne sono stati sventati oltre 500 a dimostrazione dell'ottimo la voro svolto dagli operatori delle carceri". E' quanto ha affermato il Segretario Federale di "Sud Protagonista", Salvatore Ronghi, che, stamani, ha tenuto una conferenza stampa davanti all'ingresso del carcere di Poggioreale, insieme con il presidente dell'Associazione ex detenuti, Pietro Ioia, e il segretario di Cnal, Mario Marmora. "Il carcere di Poggioreale ha gravi ed incolmabili deficit innanzitutto sul piano strutturale ed è per questo che esso è un totale fallimento dal punto di vista della rieducazione della pena e del reinserimento sociale dei detenuti e, quindi, è un 'mostro' da 'abbattere – ha sottolineato Ronghi – che ha aggiunto: "come movimento politico, ne proponiamo la delocalizzazione in un'area periferica e la sostituzione con un edificio moderno, con spazi adeguati per i detenuti e per svolgere tutte quelle attività necessarie al reinserimento nella vita sociale. La delocalizzazione del carcere sarebbe utile, inoltre, per la riqualificazione del quartiere di Poggioreale, con grandi benefici economici e sociali per il territorio della municipalità, un progetto alternativo che presenteremo alle Autorità territoriali a settembre prossimo".(Ren)