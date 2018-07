Governo: dal Cdm nessuna impugnazione di 23 leggi di Regioni e Province Autonome

- Il Consiglio dei ministri che si è riunito oggi, venerdì 27 luglio 2018, alle ore 12:54, a palazzo Chigi, sotto la presidenza del presidente Giuseppe Conte, segretario il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti, su proposta del ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Erika Stefani, ha esaminato e ha quindi deliberato di non impugnare ventitré leggi delle Regioni e delle Province Autonome: la legge della Regione Lazio n. 3 del 04/06/2018, recante "Legge di Stabilità Regionale 2018". La legge della Regione Lazio n. 4 del 04/06/2018, recante “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020". La legge della Regione Toscana n. 25 del 25/05/2018, recante "Disposizioni in materia di valutazioni ambientali in attuazione del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104. Modifiche alla l.r. 10/2010 e alla l.r. 46/2013": La legge della Regione Liguria n. 3 del 29/05/2018, recante "Disposizioni in materia di criteri di nomina degli scrutatori elettorali". La legge della Regione Liguria n. 4 del 29/05/2018, recante "Modifica alla legge regionale 20 dicembre 2012, n. 49 (Disposizioni di adeguamento alla normativa nazionale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio ed in materia di controlli contabili)". La legge della Regione Liguria n. 5 del 29/05/2018, recante "Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2017, n. 29 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l’anno 2018) e altre disposizioni di adeguamento". La legge della Regione Marche n. 17 del 05/06/2018, recante “Modifiche alla legge regionale 12 marzo 2018, n. 3 'Istituzione del servizio civile volontario degli anziani'". La legge della Regione Marche n. 18 del 05/06/2018, recante "Modifica alla legge regionale 16 febbraio 2015, n. 4 'Nuove norme in materia di servizio farmaceutico'". La legge della Regione Marche n. 19 del 05/06/2018, recante "Modifiche alla legge regionale 7 aprile 2017, n. 13 'Interventi urgenti per assicurare la continuità del servizio di trasporto aereo nella regione Marche'". La legge della Regione Marche n. 20 del 05/06/2018, recante "Modifica alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10: "Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo" e abrogazione della legge regionale 3 aprile 2018, n. 6: "Modifica alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 'Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo' e alla legge regionale 18 dicembre 2017, n. 36 "Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 'Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo'". La legge della Regione Calabria n. 15 del 07/06/2018, recante "Disciplina regionale dei servizi di polizia locale". La legge della Regione Emilia Romagna n. 7 del 08/06/2018, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge Regionale 19 dicembre 2016, n. 24 (misure di contrasto alla povertà e sostegno al reddito)". (segue) (Com)