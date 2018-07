Napoli: Gennarino Masiello confermato alla guida di Coldiretti Campania

- "L'agricoltura è la grande sfida della Campania, sentinella del territorio, presidio della biodiversità e volano di sviluppo per tutto il sistema economico regionale". Con questo messaggio Gennarino Masiello ha salutato gli oltre cinquecento dirigenti della Coldiretti presenti questa mattina presso l'Auditorium del centro direzionale di Napoli in occasione della convention sul tema "Mai più terra dei fuochi: la Campania riparte dall'agricoltura", a cui sono intervenuti il sottosegretario all'Ambiente Salvatore Micillo, in rappresentanza del ministro Sergio Costa, e il presidente della Giunta regionale Vincenzo De Luca. Durante la convention è stato annunciato il voto unanime dell'assemblea di federazione regionale che ha rieletto Masiello a presidente di Coldiretti Campania per il prossimo quinquennio. L'assemblea di federazione regionale della Coldiretti Campania è composta dai presidenti Gennarino Masiello (Benevento), Francesco Acampora (Avellino), Manuel Lombardi (Caserta), Andrea D'Ambra (Napoli), Vito Busillo (Salerno); dai delegati provinciali Luigi Trancucci, Marianna Venuti, Antonio Ciabrelli, Davide Minicozzi, Raffaele Magliulo, Salvatore Sorbo, Carmine Farina, Tommaso Picascia, Eugenio Cioffi, Nicola Palma; dal presidente di Federpensionati Francesco Scorziello, dalla delegata regionale di Coldiretti Giovani Impresa Veronica Barbati, dalla responsabile regionale di Coldiretti Donne Impresa Antonella Dell'Orto, dal direttore regionale Salvatore Loffreda, dai direttori provinciali Michele Errico, Angelo Milo e Vincenzo Tropiano. (Ren)