Tratta esseri umani: il 5 agosto Christine Caine al People Meet Center di Caserta

- Approderà il pomeriggio del 5 agosto prossimo al "People Meet Center" di Caserta, dove si riunisce settimanalmente "Celebration Italia", la serata evento gratuita con Christine Caine, speaker e attivista di fama internazionale, autrice di best-seller. Una storia incredibile quella di Caine, un tempo senza nome, rifiutata da tutti e senza speranza. Vittima di abusi e dell'abbandono dei genitori, si è armata di fede, amore e coraggio, impegnandosi in favore della giustizia sociale e fondando, insieme con il marito, un'organizzazione per contrastare il traffico umano, "The A21 Campaign". Insieme, nel 2015, hanno anche fondato "Propel Women", un'associazione che si occupa di valorizzare la chiamata di tutte le donne ad incarnare e sviluppare una forte leadership basata sulla fede ed i principi del Vangelo. "Sarà un particolare onore per noi ospitare Christine Caine a Caserta - ha dichiarato John Tufaro, pastore e leader di Celebration - ed invitiamo chiunque lo desideri a partecipare a questo evento. Ascolterete non solo una storia davvero emozionante, ma anche un potente messaggio spirituale che può rivoluzionare la vostra vita!".(Ren)