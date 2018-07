Zes: Confapi Napoli, diventino subito operative

- "Flessibilità: è questa la parola d'ordine che l'economia campana deve adottare. Flessibilità ai cambiamenti e flessibilità nell'adottare misure nuove con cui reagire agli shock del mercato. Ma i primi provvedimenti, come gli 80 milioni per l'accesso al credito delle Pmi stanziati dall'assessorato alle Attività produttive della Regione Campania e l'istituzione della Zes (Zona economica speciale), fanno ben sperare in questa direzione". A dirlo è stato Raffaele Marrone, presidente del gruppo Giovani Confapi di Napoli. "Finita la sciagurata stagione dei finanziamenti a pioggia – ha aggiunto – e verificata la sostanziale rigidità dei segmenti produttivi in mancanza di progetti e idee fortemente competitivi, è giunto il momento di ripensare le politiche industriali della Campania non più in chiave di staticità ma di dinamismo". "Il livello di disoccupazione è ancora altissimo, soprattutto tra i giovani – ha proseguito il numero uno degli imprenditori jr – e questo è un debito enorme – fiscale, previdenziale, produttivo – che ci trasciniamo verso il futuro". "Gli sforzi della Regione Campania sul fronte dei progetti messi in campo sono evidenti, e in questo scenario è fondamentale che le Zone economiche spciali raggiungano, quanto prima, la piena operatività. Una progettualità integrata di sviluppo e di rilancio della logistica – ha concluso Marrone – che riguarda non solo i porti, ma tutte le aree industriali, è una condizione irrinunciabile per parlare di investimenti a media e lunga scadenza nel nostro territorio".(Ren)