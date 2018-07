Ischia: Borrelli (Verdi), albergatore offre sconti a sostenitori Salvini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se l'albergatore di Ischia ha promesso lo sconto ai sostenitori di Salvini solo perché non sopporta che vengano offesi gli italiani, inviti nel suo albergo Daisy Osakuhe, l'atleta italiana ferita solo perché nera". A chiederlo il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, e lo speaker Gianni Simioli per i quali "siamo di fronte a un'operazione ipocrita perché lo stesso Salvini, per anni, ha offeso i napoletani e non avevamo mai letto di sconti praticati nell'hotel Solemar per i napoletani offesi dai leghisti". "L'albergatore ammetta di aver fatto un errore e chieda scusa anche perché quel Salvini che quest'albergatore tanto ama e che tanti ischitani, a Pasqua, hanno accolto come un Capo di Stato, è lo stesso Salvini che ha permesso di tenere fuori gli ischitani dal decreto sulle zone terremotate, dimostrando che la Lega continua a non avere gli interessi dei meridionali tra le sue priorità" hanno aggiunto Borrelli e Simioli per i quali "da una persona così 'sensibile' alle offese ci saremmo aspettati una presa di posizione forte in difesa di Ischia e degli ischitani, trattati come terremotati di serie B".(Ren)