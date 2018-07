Napoli: picchiano autorizzato, arrestati tre parcheggiatori abusivi

- Gli Agenti dell'Unità Operativa Chiaia della Polizia Municipale hanno arrestato tre parcheggiatori abusivi per minaccia, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale in danno di ausiliari alla sosta ANM a via Cavalli di Bronzo. Gli operatori ANM si sono imbattuti nei tre parcheggiatori abusivi, due uomini e una donna che, sulla scia di minacce già perpetrate la sera precedente nei confronti degli ausiliari alla sosta, hanno continuato ad assumere un atteggiamento minaccioso finalizzato a non essere ostacolati nella loro illecita attività. Tale comportamento è sfociato in una vera e propria aggressione fisica nei confronti di uno degli ausiliari alla sosta che è stato poi trasportato in ospedale riportando lesioni e traumi. (segue) (Ren)