Napoli: picchiano autorizzato, arrestati tre parcheggiatori abusivi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In supporto al personale ANM sono intervenuti gli Agenti dell'Unità Operativa Chiaia arrestando i tre soggetti. Questi, tutti noti alle forze dell'ordine, perché più volte sanzionati in quanto sorpresi a svolgere l'attività di parcheggiatori abusivi, sono stati compiutamente identificati e, da successivi accertamenti, è risultato che hanno numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, rapina e spaccio di stupefacenti. R.N. di 46 anni residente in provincia di Napoli, A.A. di 53 anni, cittadino tunisino dimorante in Italia da 20 anni, più volte destinatario di decreto di espulsione e Q. A. di 23 anni, figlio della donna, sono stati arrestati e condotti presso le camere d'attesa della Questura in attesa del rito direttissimo disposto dall'Autorità Giudiziaria. (Ren)