Porti: Vaccaro (M5S), quello di Napoli fa acqua da tutte le parti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Porto di Napoli: perseverare è diabolico, soprattutto quando si scialacquano denari pubblici". Lo ha detto il senatore Sergio Vaccaro (M5s) che ha presentato al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli una interrogazione parlamentare insieme ad altri 17 senatori affinché verifichi "la condotta e la legittimità dell'operato dell'Autorità di sistema portuale del Tirreno centrale, cioè del Porto di Napoli, in merito alle modifiche progettuali della nuova darsena di levante". "Il Porto- afferma Vaccaro- è una infrastruttura strategica per Napoli e tutto il territorio. Già nella scorsa programmazione, perse quasi 18 milioni di euro e rischia di perderne altri 30 milioni a causa di una gestione che fa acqua da tutte le parti. Ad oggi, non sappiamo se l'Autorità abbia ottenuto l'effettiva disponibilità delle aree per effettuare i lavori. Intanto, la sospensione della gara per i lavori del molo Carmine potrebbe rappresentare già un danno economico per l'esborso di soldi pubblici per realizzare progetto e gara. Infine, i tempi di attuazione dei nuovi collegamenti, alla luce delle recenti modifiche progettuali, potrebbero compromettere la realizzazione della stessa ZES (zona economica speciale), prioritaria per il territorio e che richiede infrastrutture adeguate per i collegamenti ferroviari e stradali". (segue) (Ren)