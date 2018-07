Porti: Vaccaro (M5S), quello di Napoli fa acqua da tutte le parti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A latere di questa pianificazione, che mi sento di definire poco ragionata e organica, non sappiamo neanche se la Rete ferroviaria italiana SpA sia disposta a sostenere gli investimenti necessari e i relativi costi per movimentare le merci su ferro anche per tratti che dovrebbero rientrare nei 250 chilometri per collegare il porto alle sole aree retroportuali di Nola e Marcianise. Il rischio "cattedrale nel deserto" incombe, dato che, a seguito delle procedure amministrative intraprese per ottenere le nuove autorizzazioni necessarie per le recenti modifiche progettuali, il terminal Darsena di Levante potrebbe restare inutilizzato e diventare l'ennesima opera pubblica abbandonata. L' ipotesi che questi progetti non siano adeguatamente meditati è avvalorata anche da una istruttoria Anac, l'autorità anticorruzione, relativa alla realizzazione della vasca di colmata. Mi chiedo – ha concluso il senatore pentastellato Vaccaro - per quale motivo l'autorità portuale abbia approvato la progettazione definitiva ed esecutiva della Darsena di Levante a Terminal contenitori, includendo anche la progettazione del collegamento stradale e ferroviario interno ed esterno, quando tutto questo richiede altre autorizzazioni e per questo espone il progetto al rischio che naufraghi miseramente". (Ren)