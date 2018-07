Universiadi: interventi di riqualificazione piazza Carlo III a Caserta

- Piazza Carlo III e' stata individuata come campo di gara per la finale del Tiro con L'Arco nell'ambito della "Summer Universiade Napoli 2019" e la Giunta Comunale di Caserta, su proposta dell'assessore ai Lavori Pubblici Francesco De Michele, ha approvato il progetto definitivo/esecutivo per "gli interventi da realizzarsi presso il piazzale antistante la Reggia di Caserta (piazza Carlo III)", Il progetto di riqualificazione della piazza ha ottenuto un finanziamento regionale di 250mila euro. Come previsto dall'Accordo di Programma Quadro stipulato con l'agenzia Regionale Universiadi - ARU2019, gli altri interventi approvati e finanziati riguarderanno la sistemazione del Palavignola per oltre 2 milioni e 200mila euro e dello Stadi Pinto per 1 milione 453mila euro.(Ren)