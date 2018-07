Napoli: Ronghi (Sud Protagonista), carcere Poggioreale ormai fatiscente. Va subito chiuso

- "Sono allarmanti i dati negativi relativi al carcere di Poggioreale, sia per la gestione perché la Polizia Penitenziaria è fortemente sottorganico e sottoposta a turni massacranti, sia a causa della struttura fatiscente e superata. L'ennesimo suicidio avvenuto tra quelle mura ci porta a dire che il carcere di Poggioreale è un 'mostro' che uccide e va abbattuto!". È il tema della conferenza stampa indetta per domani martedì 31 luglio alle ore 10,30 sul marciapiede di fronte all'ingresso del Carcere di Poggioreale. Parteciperanno Salvatore Ronghi, segretario federale di Sud Protagonista, Pietro Ioia, presidente Comitato Ex Detenuti, e Mario Marmora, segretario del sindacato Cnal. (Ren)