Napoli: Verdi, a Posillipo cadono rami in piazza Di Giacomo

- "Alcuni grossi rami sono caduti da un albero in piazza Salvatore Di Giacomo a Posillipo e, solo per una fortunata coincidenza, visto che sono caduti in un orario in cui la piazza non è affollata, non stiamo qui a piangere una o più vittime". A denunciarlo i Verdi, con il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli e il consigliere della Prima Municipalità, Gianni Caselli, ricordando che "in più occasioni era stata sottolineata la necessità di un intervento di controllo e messa in sicurezza su quegli alberi". "Ora, dopo quello che è successo, è necessario predisporre immediatamente un controllo e una manutenzione straordinaria di tutti gli alberi per evitare altri episodi del genere perché non possiamo continuare ad affidarci alla buona sorte" hanno aggiunto Borrelli e Caselli per i quali "pur nella consapevolezza delle difficoltà a reperire uomini e risorse, non si può mettere a rischio la vita delle persone in questo modo".(Ren)