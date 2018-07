Napoli: Bilancio, approvata salvaguardia assestamento

- Nella seduta odierna, la Giunta de Magistris ha approvato la salvaguardia degli equilibri e l'assestamento generale del bilancio d'esercizio 2018/2020, che sarà discusso nei prossimi giorni in Consiglio Comunale. Il documento contiene le variazioni apportate al Bilancio di esercizio 2018-2020 e conferma il permanere del pareggio finanziario e di tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti. Tra i principali interventi da segnalare ci sono: i risultati positivi dalla lotta all'evasione, che non solo confermano la previsione, ma la rafforzano in termini di maggiori entrate. In particolare vi sono maggiori accertamenti IMU per quasi € 3,3 milioni e imposta di pubblicità per 390 mila euro nel 2018 e maggiori recuperi sul 2019 pari a 2 milioni di euro relativamente alla TARES/TARI; maggiori entrate dal recupero delle somme derivanti da sentenze favorevoli all'Ente. Il Comune ha, inoltre, proceduto alla ricognizione dei debiti fuori bilancio (circa 14 milioni di euro) per il periodo 1^ gennaio - 15 aprile 2018, individuando la integrale copertura degli stessi sul bilancio 2018. Con tale intervento l'Amministrazione prosegue nella sua linea di trasparenza nella gestione dei conti dell'Ente. "Questo provvedimento – ha dichiara l'Assessore al Bilancio, Enrico Panini - consolida le politiche di risanamento dei conti ed evidenzia come l'azione che l'Amministrazione sta attuando su diversi piani, quale recupero dell'evasione, miglioramento delle performance di riscossione (progetto robin) e razionalizzazione ed efficientamento delle società partecipate, stia dando riscontri positivi. L'Amministrazione napoletana sta cercando di realizzare gli obiettivi che si era prefissata, rimanendo un punto di riferimento per molti altri Comuni".(Ren)