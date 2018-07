Disabili: Di Scala (FI), servono misure immediate su mobilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'abbattimento delle barriere architettoniche e l'attivazione di strumenti di sostegno alle disabilità sensoriali devono costituire una priorità assoluta per le compagnie di navigazione e, prima ancora, per la Regione". Così, a margine dell'audizione con le associazioni dei disabili, le compagnie di navigazione e il Garante regionale dei diversamente abili tenutasi in Commissione Sburocratizzazione per affrontare la problematica del trasporto pubblico su navi e aliscafi dei portatori di handicap, la Presidente dell'organismo consiliare Maria Grazia Di Scala che annuncia la presentazione di un emendamento ad hoc al Collegato alla Finanziaria 2018 che sarà esaminato in Aula il 31 luglio prossimo. "C'è un percorso avviato dalle Compagnie di navigazione che evidentemente non è sufficiente e va rilanciato, quello che manca è un impegno decisamente più determinato della Regione che ha il dovere di sostenerlo per garantire il diritto alla mobilità di tutti nostri concittadini, nessuno escluso". "Eliminare le barriere architettoniche che non consentono l'accesso o che costringono i disabili ad ingiustificati disagi o addirittura a viaggiare nei garage delle navi, cosa tra l'altro vietata dalle normative di sicurezza, deve quindi costituire la priorità - spiega l'esponente di Forza Italia – di cui l'istituzione regionale dovrà farsi carico". "Servono misure immediate – ha detto Di Scala – e, pertanto confido in tutte le forze politiche perché sostengano in aula la mia e tutte le iniziative che vorranno andare in questa direzione".(Ren)