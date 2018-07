Napoli: giovane turista denuncia senzatetto per molestie sessuali a Piazza Plebiscito

- Agenti del reparto Motociclisti della polizia municipale di Napoli hanno soccorso una ragazza di 21 anni molestata sessualmente in Via Cesario Console, dove un uomo, identificato per tale J. M. di anni 40, senza fissa dimora e con precedenti penali, ha incominciato a palpeggiare le parti intime della ragazza in vacanza a Napoli. La ragazza è riuscita a scappare e, incrociando la pattuglia di Agenti Motociclisti che stazionavano in Piazza del Plebiscito, ha dato l’allarme, facendo identificare il soggetto che è stato fermato e accompagnato presso gli uffici della U.O. Motociclisti dove, dopo essere stato foto-segnalato ed identificato, è stato deferito alla Autorità Giudiziaria in stato di libertà. (Ren)