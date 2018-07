Caserta: si dimette il coordinatore di Fi Lusciano Luciano Mariniello

- Il coordinatore di Forza Italia a Lusciano, nel casertano, Luciano Mariniello, ha rassegnato le dimissioni dalla carica ricoperta all'interno del partito cittadino. "Una decisione - è sottolineato in una nota di Fi - in linea con quella degli altri colleghi coordinatori, assunta dopo gli ultimi accadimenti che hanno interessato il partito a livello provinciale e che va intesa come chiara vicinanza politica al consigliere regionale Gianpiero Zinzi". (Ren)