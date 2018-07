Fondi Eu: Cesaro (Fi), focus Srm conferma report Corte conti. Fallimento totale

- "I dati sulla spesa dei Fondi europei in Campania pubblicati dalla prestigiosa associazione Studi, Ricerche Mezzogiorno, la SRM, sono impietosi: dei cinque miliardi di euro a disposizione la Regione ha speso solo 147 milioni di euro, cioè appena il 3%". Così il presidente del gruppo di Forza Italia del Consiglio regionale della Campania, Armando Cesaro, per il quale si tratta di "un disastroso fallimento che conferma, intanto, quanto già sottolineato appena qualche giorno fa dalla Corte dei Conti nel Rapporto 2018 sul coordinamento della finanza pubblica". "Un flop gravissimo se si pensa alle straordinarie opportunità che queste ingenti risorse potrebbero portare in tutti campi, economici e sociali, e che l'incapacità del governo De Luca sta clamorosamente vanificando", ha concluso il capogruppo regionale campano di Forza Italia. (Ren)