Campania: Protezione civile, da domani criticità meteo per ondata di calore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un avviso di criticità meteo per ondate di calore che si verificheranno a partire dalla giornata di domani sul territorio regionale. In particolare si prevedono temperature massime che saranno superiori ai valori medi stagionali di 4-5° C, associate ad un tasso di umidità che, soprattutto nelle ore serali e notturne, supererà anche il 70-80% e in condizioni di scarsa ventilazione. Proprio in considerazione delle previsioni dei valori di umidità e temperatura che interesseranno la Campania, delle analisi di trend orario effettuate sui valori osservati in tempo reale dalla rete termoigrometrica del Centro Funzionale; nonché dei valori degli indici climatici utilizzati al fine della valutazione delle condizioni di disagio per la salute umana (Hi Steadman), la Protezione civile regionale ha diramato l'allerta per ondate di calore dalle 10 di domani mattina fino alla stessa ora di giovedì. La Protezione civile ha emanato anche l'avviso per la suscettività incendi del territorio (Ren)