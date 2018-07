Rifiuti: Muscarà (M5S), De Luca vuole nuovi siti di stoccaggio

- "Dopo tre anni di scellerata gestione del ciclo dei rifiuti, De Luca corre ai ripari facendo gravare ogni colpa sui cittadini, arrivando ad additarli come irresponsabili semplicemente perché contrari a sovraccaricare di impianti i territori in cui vivono e nei quali crescono i loro figli. Se le politiche di questa amministrazione, fin dal suo insediamento, fossero state tese a una significativa riduzione del rifiuto, prendendo in considerazione molte delle iniziative proposte dal Movimento 5 Stelle, oggi non ci troveremo di fronte a una nuova paventata ipotesi di disseminare il territorio regionale di nuovi impianti. Per non parlare della proposta di realizzare nuovi siti di stoccaggio, previsti dalla legge regionale sui rifiuti che domani approda in aula, che al comma 6 dell'articolo 1 De Luca ha avuto il coraggio di battezzare con la definizione fuorviante di "stazioni ecologiche a servizio degli Stir". In queste aree di ecologico c'è ben poco, tenuto conto saranno stoccati rifiuti di ogni sorta, né si tratta di depositi temporanei, per i quali la permanenza ha un limite oltre il quale il sito viene considerato discarica abusiva non autorizzata. Di fatto, abbiamo a che fare con siti della stessa natura di quelli che anni fa diedero vita alle ecoballe". E' quanto ha denunciato la consigliera regionale e componente della Commissione sanità Maria Muscarà. (segue) (Ren)