Rifiuti: Muscarà (M5S), De Luca vuole nuovi siti di stoccaggio (2)

- "Nulla è stato fatto in tre anni – ha sottolineato Muscarà - per dare vita a un piano per la riduzione dei rifiuti. Direzione a cui puntano invece le nostre proposte di emendamento alla legge sui rifiuti e al collegato alla finanziaria. Dagli incentivi ai Comuni per l'acquisto e la diffusione di compostiere domestiche, alle cosiddette "fabbriche di materiali", isole ecologiche per la trasformazione e il riciclo di vecchi mobili, elettrodomestici e tutto quanto sarebbe possibile riutilizzare, agli incentivi per l'acquisto di impianti domestici per la depurazione dell'acqua che diminuirebbe considerevolmente il consumo di bottiglie in plastica. Dalla Regione gli unici provvedimenti recenti hanno comportato la distrazione di fondi dalle bonifiche dei siti inquinati e dal ciclo ottimale dei rifiuti, per investirli nella rimozione delle ecoballe, provando a recuperare il ritardo accumulato per negligenze della Regione. Se le stesse risorse fossero state investite in politiche di riduzione del rifiuto, oggi si potrebbe ragionare su un impiantistica ridimensionata rispetto a quella in fase di progettazione, con un graduale superamento degli inceneritori. Per De Luca, invece, una delle priorità è diventata oggi addirittura la creazione della quarta linea del inceneritore di Acerra. Mentre il paese fa passi avanti nella riduzione dei rifiuti, la Campania è l'unica regione che investe in inceneritori continuando a bruciare ecoballe". (Ren)