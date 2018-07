Napoli: Movida, controlli della polizia municipale

- Gli Agenti dell'Unità Operativa Vomero della Polizia Municipale durante la not-te hanno presidiato le zone della movida come Via A. Falcone dove sono state notificate ad una attività la diffida a non usare apparecchiature elettroacustiche ed emissione sonora ed è stata prodotta segnalazione al Questore di Napoli in quanto reiterava la violazione dell'ordinanza comunale perchè dopo la mezzanotte il responsabile non adottava misure idonee tali da non far percepire la musica all'esterno dell'attività. Per un altro locale è stata notificata la revoca del nulla osta impatto acustico per le numerose violazioni accertate dalla polizia municipale. Gli agenti intervenivano anche in Via Mattia Pretipresso un esercizio commerciale, oggetto di numerosi esposti, dove per il titolare scattava la sanzione perché veniva sorpreso, dopo le ore 24.00, a vendere per asporto bevande alcoliche in bottiglie di vetro. Stessa sanzione per una attività di somministrazione sita in Largo San Giovanni Maggiore. (segue) (Ren)