Napoli: Movida, controlli della polizia municipale (2)

- In Via Merliani per un locale veniva elevata la sanzione per occupazione abusiva di suolo pubblico, per lo stesso titolare sarà fatta comunicazione all'ufficio COSAP per i successivi adempimenti ed alla Direzione Centrale del Comune di Napoli per far emettere la diffida a non reiterare nell'occupazione abusiva previa sospensione dell'attività. Inoltre venivano notificate 5 diffide a non reiterare nell'occupazione abusiva di suolo pubblico a pubblici esercizi presenti nell'area pedonale di via Luca Giordano e via Scarlatti. Le diffide sono state emesse a seguito dei numerosi verbali contestati dagli agenti durante le attività di controllo. In via Pigna presso un garage veniva riscontrata un'attività di autoriparatore senza alcuna autorizzazione. Alla richiesta dei documenti idonei alla conduzione dell'attività il titolare ne risultava totalmente sprovvisto. Pertanto veniva sanzionato anche per la violazione del codice ambientale in quanto era sprovvisto dei registri di scarico degli oli esausti. Veniva ritrovato all'interno del locale attrezzatura da riparazioni auto poste sotto sequestro amministrativo cautelare con l'apposizione dei sigilli al fine di evitare prosieguo dell'attività abusiva. (Ren)