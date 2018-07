Decreto Dignita': Turra' (Federlavoro), le Apl al fianco delle imprese

- "Le politiche di sviluppo, unite ad incentivi, hanno sempre creato vere opportunità di lavoro e di stabilizzazione dei contratti. Se l'azione del governo punterà su azioni di sostegno all'economia, a partire dalle Piccole e medie imprese, si potranno creare le condizioni favorevoli anche allo sviluppo dell'occupazione e le APL (Agenzie per il Lavoro) daranno sicuramente il loro contributo al fianco delle imprese e dei lavoratori". Lo ha detto Maurizio Turrà, presidente di Federlavoro intervenendo al convegno sul tema "Decreto Dignità e Lavoro", promosso dall'Associazione Italiana Direttori del Personale (AIDP) Campania, presieduta da Matilde Marandola, in corso di svolgimento all'Hotel Santa Lucia di Napoli. Il forum ha offerto spunti interessanti e prospettive diverse data la presenza nel board dei relatori di esperti legali, responsabili HR e di rappresentanti delle Agenzie per il lavoro, sono state approfondite le novità normative introdotte dal Decreto ed ipotizzati i possibili scenari derivanti dalla sua attuazione. (segue) (Ren)