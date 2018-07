Decreto Dignita': Turra' (Federlavoro), le Apl al fianco delle imprese (2)

- Nel corso del suo intervento il numero uno di Federlavoro (l'associazione di APL operanti sul territorio nazionale), ha fatto emergere il punto di vista delle Agenzie che svolgono servizi per il Lavoro e di Somministrazione, ossia degli operatori privati che si affiancano a quelli pubblici nella rete dei servizi per il lavoro, evidenziando gli aspetti del decreto che finiscono con il passare in secondo piano. "Se è vero infatti che il decreto va ad impattare soprattutto il campo di azione delle agenzie di Somministrazione - ha aggiunto Turrà - con considerazioni e timori ben espresse dai relatori, è anche vero che è del tutto da disegnare il destino delle APL e da comprendere il ruolo che svolgeranno nel processo di potenziamento dei servizi per il lavoro che il Ministro Di Maio intende mettere in atto. In merito all'impatto che il decreto avrà sulle aziende - ha concluso il presidente di Federlavoro - per contrastare la precarizzazione del lavoro occorre attrarre incentivi e puntare sulla crescita economica con interventi concreti". (Ren)