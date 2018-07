Sanità: Cirielli e Iannone (FdI), dal caso Coscioni alle morti in corsia tutti i disastri campani (2)

- "E poi ci sono le morti per malasanità", affermato Cirielli - ad agosto del 2017, un 23enne è deceduto al Loreto Mare dopo vari trasferimenti tra gli ospedali napoletani. C'è il caso della morte di Barbara Di Matteo, condotta all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania per un malore, e trasferita prima a Battipaglia e Napoli, perché la Tac di Vallo era guasta". "Tragedie che sono frutto di disservizi e qualità scadente. Basta ricordare che al Santa Maria Incoronata dell'Olmo di Cava dè Tirreni, polo universitario di chirurgia, le sale operatorie, nonostante fossero state espletate tutte le gare, sono state per un lungo periodo prive di ferri chirurgici" hanno spiegato Cirielli e Iannone. "Nel dossier vengono elencate anche tutti gli scandali e le inchieste che hanno travolto i vertici della Sanità campana nell'era De Luca: Ciro Verdoliva, manager del Cardarelli, arrestato, Elia Abbondante, direttore generale Asl Napoli 1 indagato in un'inchiesta della Procura di Napoli sulle forniture mediche, Ed infine il vero vulnus sul doppio incarico del presidente della Regione Vincenzo De Luca, nominato commissario alla Sanità. Che si trova nella doppia veste di controllore e controllato", hanno precisato i due parlamentari di Fratelli di Italia. "Ci auguriamo - hanno concluso - che l'iniziativa parlamentare possa avere il sostegno anche di Forza Italia e M5S che in questi anni hanno annunciato l'intenzione di far pulizia nella sanità campana". (Ren)