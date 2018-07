Napoli: scrittore Saviano su ferimento atleta italiana a Moncalieri

- Roberto Saviano questa mattina è tornato a Napoli per incontrare i ragazzi del Nuovo Teatro Sanità. Una mattinata passata a confrontarsi con i giovani attori che hanno portato in scena lo spettacolo teatrale che ha preso spunto dal suo libro "La paranza dei bambini". Selfie, saluti e qualche chiacchiera sull'attualità. Uscito Roberto Saviano non si è sottratto ai microfoni di Sicomunicazione per esprimere un suo parere su quanto avvenuto ieri a Moncalieri a Daisy Osakue, la ragazza della nazionale italiana di atletica colpita da un uovo a un occhio e operata d'urgenza alla cornea. "E' stato terribile ed è la dimostrazione che questo clima di odio dato sui migranti ovviamente carica anche sui cittadini italiani, com'è Daisy. La storia è ancora lunga e speriamo di riuscire a disinnescare quest'odio e lo si può fare solo analizzando e comprendendo le balle e le bugie di questo governo. Non lo chiamano razzismo ma è razzismo, è propaganda usata contro i migranti, è evidente". Lo scrittore è poi entrato nell'auto della scorta e ha lasciato il quartiere Sanità.(Ren)