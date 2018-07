Salerno: Comitato denuncia che a San Marzano sul Sarno è emergenza rifiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Situazione rifiuti imbarazzante a San Marzano sul Sarno (Salerno) dove numerosi cittadini, soprattutto in periferia, lamentano la presenza di sversamenti abusivi di ogni genere di rifiuti. La situazione è diventata incresciosa soprattutto, con l'aumento del caldo dovuto alla stagione estiva. Da più parti della città di San Marzano sul Sarno arrivano segnalazioni per la presenza di micro discariche ed in particolare, a presentare una forte azione di protesta attraverso il comitato San Marzano Attiva presieduto da Salvatore Annunziata sono i cittadini di via Salvo d'Acquisto e delle aree periferiche, via Gramsci, Via Battisti e via Piave. Si tratta di segnalazioni per rifiuti lasciati lì oramai a marcire da giorni e di conseguenza, si rischia di creare dei problemi legati alle emissioni di odore nauseabondo e insetti in tutta l'area. Dura la denuncia del comitato San Marzano Attiva: “Quanto sta accadendo in queste ore in via Salvo D'Acquisto, via Gramsci, Via Battisti e via Piave è davvero vergognoso e si paventa il rischio per la pubblica salute per i cittadini del comprensorio – ha detto il presidente di San Marzano Attiva, Salvatore Annunziata – Vi è un continuo a sversamento abusivo di rifiuti che poi vengono lasciati lì a marcire per giorni se non settimane e le conseguenze igienico-sanitarie sono sotto gli occhi di tutti. Non riusciamo a capire come mai l'amministrazione comunale non prende dei provvedimenti. Diffidiamo l'Ente ad agire immediatamente anche attraverso un'ordinanza sindacale per la rimozione ad horas dei rifiuti. Non siamo un paese da terzo Mondo, i cittadini di queste aree pagano i tributi proprio come gli altri ed hanno il diritto di ricevere dei servizi in cambio. Non siamo più disposti ad aspettare per avere delle risposte: ora basta!”.(Ren)