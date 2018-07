Napoli: riunione al Comune per recupero Stadio Collana

- Si è tenuto oggi a Palazzo San Giacomo un primo incontro tra i principali attori del recupero e della riattivazione dello Stadio Collana: il Comune di Napoli, con l’Assessore allo Sport Ciro Borriello, la V Municipalità, rappresentata dal presidente Paolo De Luca, i rappresentanti della GIANO, società vincitrice del bando per la gestione diretta dell'impianto con Gennaro Ferrara Paolo Pagliara e Vincenzo Ferrara oltre ai rappresentanti di tutte le associazioni sportive storicamente utilizzatrici dell'impianto, particolarmente radicate sul territorio. L'incontro, tenutosi in un clima di assoluta collaborazione e serenità, ha visto in un primo momento l'illustrazione del nuovo progetto di gestione dell'impianto ed è stato volto a stabilire una sinergia tra tutti i soggetti coinvolti in modo da restituire alla città un impianto dalla grande storia, dalla grande importanza e che serve un grandissimo bacino di utenza. Si proseguirà con questa modalità di incontri per trovare forme di accordo che permettano di affrontare e superare tutte le problematiche con l'interesse comune di riaprire quanto prima l'importante impianto e la tutela di tutte le discipline sportive che finora hanno utilizzato l'importante attrezzatura sportiva. L'amministrazione comunale e la GIANO si sono impegnati a far proseguire questo percorso con ulteriori incontri che si terranno alla fine della pausa estiva, ivi comprese tutte quelle attività volte al l'accelerazione dei percorsi amministrativi e autorizzativi per l'inizio dei lavori di ristrutturazione del Collana.(Ren)