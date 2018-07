Sorrento: i Gatos do mar a rassegna "I concerti al tramonto"

- Sarà il concerto dei "Gatos do mar" ad animare il terzo appuntamento della prima edizione della rassegna "I concerti al tramonto" promossa dal Movimento 22 dicembre, patrocinata dal Comune di Sorrento e realizzata da FadeIn. Il 31 luglio, alle ore 20, Annalisa Madonna (voce), Gianluca Rovinello (arpa) e Pasquale Benincasa (percussioni) condurranno i presenti (tra i quali, tantissimi turisti) in un metaforico viaggio a bordo di una piccola "zattera", alla scoperta di nuove contaminazioni musicali. Il tutto, con una elegante ironia, con una sana voglia di divertire e divertirsi, strappando l'arpa da quel ruolo classico o arcaico cui l'immaginario collettivo solitamente associa. Un viaggio che toccherà anche storie profonde, come il singolo "Salamastra", dedicato alla pietra di sale dell'isola di Capri, o "Ciore", cantato in lingua napoletana. Tanti i brani ironici, come "Gioca con me", "Canterò" e l'originale "1,93cm blues", che rappresentano piccole storie di vita diventate note. Un viaggio musicale in... zattera. Una zattera che assumerà le sembianze di un'arpa per navigare sulle rotte dei ritmi latini, del blues, della tradizione popolare e del jazz. Il tutto, accompagnato da percussioni e voce, che si fonderanno in una cornice dai tratti suggestivi: la terrazza di piazza della Vittoria a Sorrento ("Il Monumento"), che affaccia direttamente sul Golfo di Napoli e sulle sue bellezze.(Ren)