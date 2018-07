Rifiuti: controlli a tappeto da parte dell'Incaricato per il contrasto ai roghi in Regione Campania nel napoletano e nel casertano

- Operazione di controllo straordinario nel territorio dei comuni di Acerra, Afragola, Caivano, Casalnuovo di Napoli, Castel Volturno, Giugliano in Campania, Maddaloni, Marcianise, Mondragone, Napoli, Nola, Trentola Ducenta e Villaricca da parte dell'Incaricato per il contrasto del fenomeno dei roghi di rifiuti nella Regione Campania. In campo 74 equipaggi, per un totale di 186 unità appartenenti al Raggruppamento “Campania” dell’Esercito Italiano, alla Polizia di Stato del Commissariato di Aversa, Giugliano e della squadra mobile di Villaricca, al Reparto Territoriale dei Carabinieri di Napoli, Aversa, Giugliano ed Acerra, alla Compagnia della Guardia di Finanza di Aversa, Giugliano e Casalnuovo, al Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Napoli, alla Polizia Metropolitana di Napoli, alla Polizia Provinciale di Caserta, al Comando della Polizia Municipale di Napoli, Mondragone, Giugliano in Campania, Castel Volturno, Afragola, Caivano, Maddaloni, Marcianise, Nola e Trentola Ducenta, nonché del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli e Caserta. Secondo quanti si legge in un comunicato diramato dall'ufficio dell'Incaricato, sono state controllate 12 attività imprenditoriali e commerciali operanti nel settore dello stoccaggio, trasporto e smaltimento dei rifiuti, del recupero dei materiali tessili, della produzione d’infissi, della vendita di materiali edili, del commercio all’ingrosso d’abbigliamento, dello stoccaggio di prodotti chimici, del settore meccanico-automobilistico. 4 sono quelle sequestrate. Sono stati ispezionati anche 3 terreni ed un complesso di capannoni nei quali è stato rinvenuto materiale ferroso e parti di autovetture depositate illegalmente. 25 sono stati gli autoveicoli controllati e 3 sono state le carcasse di autoveicoli individuate e rimosse. Sono state controllate 73 persone di cui 9 denunciate all’autorità giudiziaria, 8 lavoratori sono risultati irregolari ed 1 persona è risultata priva di permesso di soggiorno. Sono stati individuati 7 nuovi siti di sversamento di rifiuti solidi urbani, eternit e materiale edile. Nel complesso sono state contestate sanzioni amministrative per circa 8000 euro. (segue) (Ren)